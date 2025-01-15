SON DAKİKA HABERİ: DEM Parti'den ikinci İmralı ziyareti için açıklama

Son dakika haberi! DEM Parti İmralı heyeti, İmralı Adası’nda terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan’la yapılan görüşmenin ardından başlayan siyaset turunu tamamladı.



Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş’un ardından siyasi partileri ziyaret eden heyet, geçen hafta sonu Edirne’de HDP’nin eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş’ı ardından Kocaeli’de bir diğer eski eş genel başkan Figen Yüksekdağ’ı ziyaret etmişti.



Heyet tüm bu görüşmelerin ardından kapsamlı bir açıklama yapılacağını bildirmişti.

O açıklamanın tarihi belli oldu.

DEM Parti İmralı heyeti, sürece ilişkin kapsamlı açıklamasını 17 Ocak Cuma günü yapacak.



İKİNCİ İMRALI ZİYARETİ NE ZAMAN?



Heyetteki Sırrı Süreyya Önder, İmralı Adası’nda terör örgütü elebaşı Öcalan’la yapılacak ikinci görüşmeye ilişkin açıklama yaptı.



Önder, önümüzdeki hafta İmralı’da ikinci bir görüşme yapabilmek için gerekli başvuruyu en kısa sürede Adalet Bakanlığı’na yapacaklarını söyledi.