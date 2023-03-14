SON DAKİKA HABERİ: Deprem bölgesinde incelenen 1 milyon 805 bin binadan 653 bini hasarlı

Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu 11 ildeki hasarlı bina sayısını açıkladı.

Oktay, "1 milyon 805 bin 842 bina incelendi, 653 bin konutun acil yıkılacak, ağır, yıkık, orta hasarlı olduğu tespit edildi. Enkazın yüzde 20'si kaldırıldı" dedi.



Cumhurbaşkanı Yardımcısı, "Evim Yuvan Olsun" kampanyası kapsamında kaydedilen 15 binin üzerinde konuta şu ana kadar 6 bin 946 kişinin yerleştiğini söyledi.



"30 MİLYAR 795 MİLYON LİRA ÖDENEK GÖNDERİLDİ"

Depremden etkilenen illere AFAD tarafından 22 milyar 328 milyon 330 bin 574 lira olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarından toplam 30 milyar 795 milyon 500 bin lira ödenek gönderildiği bilgisini paylaşan Oktay, "10 bin lira tutarındaki Hane Başı Destek Ödemesi, 1 milyon 376 bin 947 depremzede ailemizin hesaplarına yatırılmıştır" diye konuştu.

"TAAHHÜT EDİLEN 115 MİLYAR LİRANIN 74 MİLYARI YATIRILDI"

Fuat Oktay "Türkiye Tek Yürek" kampanyasında taahhüt edilen 115 milyar 146 milyon 528 bin liranın, 74 milyar 118 milyon 164 bin lirasının yatırıldığını bildirdi.

"437 BİN ÇADIR, 21 BİN KONTEYNER KURULDU"

Bölgede oluşturulan 354 çadırkent noktasında 437 bin 613 çadır ve 240 noktada 21 bin 714 konteyner kurulumunun gerçekleştirildiğini aktaran Cumhurbaşkanı Yardımcısı, "TOKİ eliyle ilk etapta 35 bin konutun inşasına başlamış durumdayız.” dedi.

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