SON DAKİKA HABERİ: Deprem bölgesinde yerinde dönüşüm için 2 günde 36 bin 825 başvuru
SON DAKİKA HABERİ:Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, deprem bölgesinde yerinde dönüşüm için iki günde 36 bin 825 başvuru yapıldığını açıkladı. İstanbul'un dünyadaki en riskli 10 şehirden biri olduğunu söyleyen Özhaseki, Yarısı Bizden kampanyasına 1 milyon 20 bin bağımsız birim için basvuru yapıldığını belirtti.
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