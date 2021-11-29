SON DAKİKA HABERİ: DEVA Partili Metin Gürcan tutuklandı

SON DAKİKA HABERİ: DEVA Partisi kurucu üyesi Metin Gürcan, siyasal ve askeri casusluk suçlamasıyla tutuklandı.

Haberler - Anadolu Ajansı 29.11.2021 - 23:26 | Son Güncelleme : 29.11.2021 - 23:30

SON DAKİKA HABERİ: DEVA Partili Metin Gürcan tutuklandı

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Son dakika haberi! Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) kurucu üyesi Metin Gürcan, "siyasal ve askeri casusluk" suçundan tutuklandı.

Gürcan, Ankara Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye getirildi.

Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısı, ifadesini aldığı Gürcan'ı "siyasal ve askeri casusluk" suçundan tutuklanması talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk etti.

Hakimlik, sorgu sonucunda Gürcan'ın aynı suçtan tutuklanmasına karar verdi.

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