SON DAKİKA HABERİ: Dilan Polat ve Engin Polat’a delil yetersizliğinden beraat

Son dakika haberi! Sosyal medya fenomeni ve güzellik merkezleri sahibi Banu Parlak’ın iş yerlerinin kurşunlatılmasına ilişkin davada karar duruşması bugün görüldü.



Kara para aklama, vergi kaçırma ve yasa dışı bahis soruşturmalarıyla gündeme gelen Polat ailesi, bu davada azmettiricilikle suçlanıyordu.



Anlaşmazlık yaşadıkları iddia edilen sosyal medya fenomeni Banu Parlak’a ait güzellik merkezini, 100 bin lira karşılığında Daltonlar çetesine kurşunlattığı iddia edilen Polatların, 5 yıla kadar hapisleri isteniyordu.