SON DAKİKA HABERİ: Dilruba Kayserilioğlu için istenen ceza belli oldu

Son dakika haberi! İzmir’de sokak röportajındaki sözleri nedeniyle tutuklanan ve ardından serbest bırakılan Dilruba Kayserilioğlu hakkında yürütülen soruşturmada sona gelindi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Kayserilioğlu hakkında halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçundan ceza istedi.

18 GÜN TUTUKLU KALDI

Kayserilioğlu, halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama ile cumhurbaşkanına hakaret suçlamalarıyla gözaltına alınıp tutuklanmıştı.



18 gün sonra tahliye edilen Kayserilioğlu, hakkında yurt dışına çıkış yasağı getirilerek tahliye edilmişti.