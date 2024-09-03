SON DAKİKA HABERİ: Dilruba Kayserilioğlu için istenen ceza belli oldu

SON DAKİKA HABERİ: İzmir’de verdiği sokak röportajındaki sözleri nedeniyle tutuklanan ve 18 gün sonra cezaevinden tahliye edilen Dilruba Kayserilioğlu hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Savcılık, Kayserilioğlu’nun halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçlamasıyla hapisle cezalandırılmasını istedi.

SON DAKİKA HABERİ: Dilruba Kayserilioğlu için istenen ceza belli oldu
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Son dakika haberi! İzmir’de sokak röportajındaki sözleri nedeniyle tutuklanan ve ardından serbest bırakılan Dilruba Kayserilioğlu hakkında yürütülen soruşturmada sona gelindi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Kayserilioğlu hakkında halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçundan ceza istedi.

Kayserilioğlu hakkında hapis istemiyle açıldı.

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18 GÜN TUTUKLU KALDI

Kayserilioğlu, halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama ile cumhurbaşkanına hakaret suçlamalarıyla gözaltına alınıp tutuklanmıştı.

18 gün sonra tahliye edilen Kayserilioğlu, hakkında yurt dışına çıkış yasağı getirilerek tahliye edilmişti.

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