SON DAKİKA HABERİ: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Rejimin saldırganlığı bir an önce durdurulmalı

29.02.2020 - 18:37
son dakika haberi!
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Katar’ın başkenti Doha’da ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile görüşmesinin ardından açıklamalarda bulundu.
Sahada da masada da taviz verilmeyeceğinin altını çizen Çavuşoğlu, "Rusya rejimi destekliyor, silahlı gruplar getiriliyor" dedi.
“NATO ve NATO üyesi ülkeler gereğini yapmalı” diyen Çavuşoğlu “NATO'dan beklentilerimizi açık şekilde paylaştık” ifadesini kullandı.
Çavuşoğlu, Erdoğan - Putin görüşmesinin 5 ya da 6 Mart'ta gerçekleşebileceğini belirtti.
son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...