SON DAKİKA HABERİ: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Montrö açıklaması

SON DAKİKA HABERİ: Montrö'nün hükümlerini uygulandığını belirten Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Montrö ne diyorsa bunu uyguladık, bundan sonra da uygulayacağız. Bugüne kadar boğazlardan herhangi bir geçiş ve geçiş talebi olmadı." dedi.

Haberler - NTV Haber 28.02.2022 - 22:07

SON DAKİKA HABERİ: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Montrö açıklaması

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Son dakika haberi! Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları;

Kıyıdaş olan, olmayan bütün ülkeleri Boğazlardan savaş gemisi geçirmemesi konusunda uyardık.

savaşın tarafı ise tasarruf Türkiye’dedir. Türkiye savaşın tarafı değilse, savaşa taraf ülkelerin gemilerini boğazdan geçirmeme yetkisi var. Savaş gemisi Karadeniz’deki üssüne geri dönüyorsa geçiş engellenmiyor.

Biz Montrö hükümlerini uyguluyoruz. Montrö ne diyorsa bunu uyguladık, bundan sonra da bunu uygulayacağız. Bugüne kadar boğazlardan herhangi bir geçiş ve geçiş talebi olmadı

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