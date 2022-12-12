SON DAKİKA HABERİ: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Suriye açıklaması
SON DAKİKA HABERİ: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Şam'la görüşmelerin istihbarat örgütleri aracılığıyla sürdüğünü söyledi. Çavuşoğlu, "Gerçekçi yaklaşırlarsa Suriyelilerin geri dönüşü konusunda birlikte çalışmaya hazırız, aksi zaten düşünülemez" dedi.
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