SON DAKİKA HABERİ: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Suriye açıklaması

SON DAKİKA HABERİ: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Şam'la görüşmelerin istihbarat örgütleri aracılığıyla sürdüğünü söyledi. Çavuşoğlu, "Gerçekçi yaklaşırlarsa Suriyelilerin geri dönüşü konusunda birlikte çalışmaya hazırız, aksi zaten düşünülemez" dedi.

SON DAKİKA HABERİ: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Suriye açıklaması

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