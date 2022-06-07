SON DAKİKA HABERİ: Dışişleri'nden AP'nin Türkiye raporuna tepki

Son dakika haberi!

Dışişleri Bakanlığı'nan AP'nin Türkiye raporuna ilişkin açıklama yapıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Avrupa Parlamentosu’nun (AP) tavsiye kararı niteliğinde olan 2021 Yılı Türkiye Raporu, 7 Haziran 2022 tarihinde AP Genel Kurulu’nda kabul edilmiştir. Ülkemiz ve AB arasındaki ilişkilerin karşılıklı çabalarla güçlendirilmesi ihtiyacı ortadayken, AP’nin sığ ve vizyonsuz bir yaklaşımla bu ihtiyacı görmezden gelerek, raporda önyargılı ve gerçeklikten kopuk değerlendirmelerde bulunmasını kabul etmiyor ve reddediyoruz." denildi.

