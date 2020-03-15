SON DAKİKA HABERİ: Diyanet'ten umreden dönenlere 14 gün karantina uyarısı: Bu bir kul hakkıdır
SON DAKİKA HABERİ: Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, yaptığı açıklamada "Bugün umreden son 5 bin 300 umrecimiz dönüyor. Hem kendi sağlıkları ve hem de çevresindeki insanların sağlıklarını korumak için 14 gün boyunca kesinlikle evlerinden çıkmamalarını ve ziyaretçi kabul etmemelerini yeniden hatırlatmak istiyorum. Bu, bir kul hakkıdır." dedi.
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.