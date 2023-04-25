SON DAKİKA HABERİ: Diyarbakır merkezli 21 ilde terör operasyonu: 110 kişi gözaltında

SON DAKİKA HABERİ: Diyarbakır merkezli 21 ilde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 110 şüpheli gözaltına alındı.

SON DAKİKA HABERİ: Diyarbakır merkezli 21 ilde terör operasyonu: 110 kişi gözaltında
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Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince operasyon başlatıldı.

Terör örgütü PKK/KCK'nın "yeni alan" ve "hamle" yapılanmasının deşifre edildiği soruşturmada, polis ekiplerince 21 ilde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 110 şüpheli yakalandı.

Şüpheliler arasında, 2017'den bu yana gerçekleştirilen 60'a yakın sokak eyleminin planlayıcıları, örgüte finans sağlayanlar, örgütün medya yapılanmasında yer alan kişiler, örgüte müzahir medya aracılığıyla propaganda yapanlar, bazı avukatlar ve dernek yöneticileri ile dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerinden 4'ünün evladını dağa götürdüğü tespit edilenler de bulunuyor.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. Operasyon devam ediyor.

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