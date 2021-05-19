SON DAKİKA HABERİ: Diyarbakır'da askeri tesise saldırı girişimi

Son dakika haberi! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır'da askeri tesise maket uçaklarla bulunulan saldırı girişiminin engellendiğini bildirdi



Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Diyarbakır’da bir askeri tesise 2 maket uçakla saldırı teşebbüsünde bulunulmuş, maket uçaklar etkisiz hale getirilmiştir. Herhangi bir zayiat yoktur" ifadelerini kullandı.



Diyarbakır Valiliği'nden yapılan açıklamada da saat 00.30 sularında Diyarbakır 8. Ana Jet Üs Komutanlığına maket uçaklarla saldırı girişiminde bulunulduğu belirtildi.



Açıklamada, "Söz konusu saldırı maketi düşürülmüş olup, Diyarbakır 8. Ana Jet Üs Komutanlığımızda herhangi bir zayiat mevcut değildir" ifadesine yer verildi.