SON DAKİKA HABERİ: Diyarbakır'da eylem hazırlığındaki 4 terörist yakalandı

SON DAKİKA HABERİ: İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır Silvan'da eylem hazırlığı yapan 4 şüphelinin yakalanarak gözaltına alındığını bildirdi.

Haberler - NTV Haber 05.09.2022 - 19:32

SON DAKİKA HABERİ: Diyarbakır'da eylem hazırlığındaki 4 terörist yakalandı

İlişkili Haberler

MSB: Pençe-Kilit bölgesinde 6 terörist etkisiz hale getirildi

MSB: Pençe-Kilit bölgesinde 6 terörist etkisiz hale getirildi

PKK/KCK terör örgütünce, şehir merkezlerinde silahlı ve bombalı eylem yapmak amacıyla oluşturulan YPS yapılanması mensubu 4 terörist, Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde yakalandı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde eylem hazırlığındaki 4 terörist, yol kontrol noktasında yapılan uygulamada gözaltına alındı.

Şüphe üzerine durdurulan araçta yapılan aramada, savunma tipi el bombası ve 7,65 mm çapında tabanca ele geçirildi.

Terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan 4 şüphelinin ifade işlemleri devam ediyor.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...