SON DAKİKA HABERİ: Dört HDP'li belediye başkanı görevden alındı

Batman'da HDP'li İkiköprü Belde Belediyesi ile Van'ın Muradiye, Başkale ve Özalp belediye başkanlarinin yerine yerine kayyum atandı yapıldı.



Batman'da İkiköprü Belde Belediye Başkanı Osman Karabulut "silahli terör örgütüne üye olmak" suçundan gözaltına alınmıştı.



Karabulut'un yerine Beşiri Kaymakamı Sinan Aşcı başkan vekili olarak görevlendirildi. Van'da da dün HDP'li üç belediye başkanı gözaltına alınmıştı. Başkale Belediye Başkanı Erkan Acar'ın yerine Kaymakam Asım Kolak, Özalp Belediye Başkanı Yakup Almaç'ın yerine Abdulkadir Çelik, Muradiye Belediye Başkanı Yılmaz Şalan’ın yerine Kaymakam Erkan Savar görevlendirildi.

