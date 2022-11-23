SON DAKİKA HABERİ: Düzce'de 5,9'luk deprem

Son dakika haberi! Düzce'nin Gölyaka ilçesinde 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.



Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 04.08'de merkez üssü Düzce'nin Gölyaka ilçesi olan 5,9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.



Gölyaka ilçesindeki depremin 6,81 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.



Sarsıntı, İstanbul, Ankara, Bolu, Eskişehir, Kütahya, Bursa, Kocaeli ve Edirne'de hissedildi.

BAKAN SOYLU'DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Valiliğimiz, AFAD ve 112 ekiplerine ulaşan can kaybı bilgisi bulunmamaktadır. Ekiplerimizin saha taraması devam etmektedir" dedi.



DHA MUHABİRİ: DÜZCE'DE ELEKTRİKLER KESİLDİ

NTV yayınına bağlanan DHA muhabiri Tezcan Solmaz, Düzce'de elektriklerin kesildiğini ve internet erişiminde sorunlar yaşandığını aktardı.

DÜZCE BELEDİYE BAŞKANI: YARALANMA YA DA ÖLÜM HABERİ YOK

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü de NTV canlı yayınında "Yaralanma ya da ölüm haberi yok" açıklamasında bulundu.

VALİ YERLİKAYA: İSTANBUL'DA DA HİSSEDİLDİ, TAKİP EDİYORUZ



İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "AFAD verilerine göre saat 04.08’de Düzce Gölyaka merkezli 5.9 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Deprem İstanbul’dan da hissedilmiştir. Konuyu takip ediyoruz. Allah, her türlü afetten ülkemizi ve milletimizi korusun" dedi.



Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...