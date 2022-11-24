SON DAKİKA HABERİ: Düzce'de ağır hasarlı 71 bina için 'acil yıkım' kararı
SON DAKİKA HABERİ: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Düzce'deki 5,9'luk depremin ardından toplamda 4 bin 316 binada 15 bin bağımsız bölümde hasar tespit çalışmalarının tamamlandığını açıkladı. Bakan Kurum, "Düzce genelinde acil yıkılacak ve ağır hasarlı 71 bina 134 bağımsız bölüm tespit edildi" dedi.
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