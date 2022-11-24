SON DAKİKA HABERİ: Düzce'de ağır hasarlı 71 bina için 'acil yıkım' kararı

SON DAKİKA HABERİ: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Düzce'deki 5,9'luk depremin ardından toplamda 4 bin 316 binada 15 bin bağımsız bölümde hasar tespit çalışmalarının tamamlandığını açıkladı. Bakan Kurum, "Düzce genelinde acil yıkılacak ve ağır hasarlı 71 bina 134 bağımsız bölüm tespit edildi" dedi.

SON DAKİKA HABERİ: Düzce'de ağır hasarlı 71 bina için 'acil yıkım' kararı

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