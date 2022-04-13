SON DAKİKA HABERİ: e-Devlet'te 'veri sızıntısı' iddialarına yalanlama

SON DAKİKA HABERİ: Nüfus Genel Müdürlüğü, e-Devlet altyapısından veri sızıntısı yapıldığı iddialarını yalanladı. Açıklamada, "Verilerin sızdırılmasına yönelik herhangi bir zafiyetin olmadığı tespit edilmiştir. Veri tabanlarında çipli kimlik kartı görselleri de yer almamaktadır" denildi.

Haberler 13.04.2022 - 01:16 | Son Güncelleme : 13.04.2022 - 01:22

SON DAKİKA HABERİ: e-Devlet'te 'veri sızıntısı' iddialarına yalanlama

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