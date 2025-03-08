SON DAKİKA HABERİ: Ece Gürel 'e cadılık eğitimi veren Hale Nur Özen'e gözaltı kararı

Belgrad Ormanı'nda 4 gün süreyle aranan ve bulunduktan sonra hipotermiye girerek yoğun bakıma kaldırılan, peyzaj mimarı Ece Gürel kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti.

Gürel'in hayatını kaybetmesinden sonra olayla olayla ilgili çarpıcı iddialar gündeme geldi. Ece Gürel'in spiritüel bir tören için ormana gittiği, bir süredir “cadılık zanaati" eğitimi aldığı iddia edildi.

Ece Gürel'in hayatını kaybetmesinden sonra kendisine cadılık eğitimi verdiği iddia edilen Hale Nur Özer hakkında "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma ve nitelikli dolandırıcılık" suçlamasıyla gözaltı kararı verildi.



Gürel'in 'Witchcraft' yani "cadılık zanaati" eğitimi aldığı biliniyordu. Gürel'e ders veren "astrolom" Hale Özen, bir YouTube yayınında, Ece Gürel'in 1,5, 2 yıldır öğrencisi olduğunu söylemişti.

Özen, "Kurşun dökme, tarot ve şamanik eğitim alarak başladı." dedi. Gürel'in son dönemlerde değiştiğini ileri süren Özen, "Son 2-3 aydır duygusal tepkileri daha yoğun birisine dönüştü. Birçok konuya çok fazla anlam yüklüyordu. Normal konulara daha takıntılı olmaya başladı." dedi.



Özen, bugün de sosyal medyada açıklama yaparak, kendisine yönelik suçlamalara yanıt vermek istedi. Gözaltı kararı öncesi çekilen videoda Özen, "5 gündür hakaret ve paylaşımlarla mücadele" ettiğini ileri sürerek, aslında cadı olmadığını, geçmişte yetenekli kadınlara bilimin olmadığı dönemlerde "cadı" denildiğini anlattı.