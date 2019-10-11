Son dakika haberi! Ege Denizi'nde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 02.55'te Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıkları 4,3 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.
Deniz yüzeyinin yaklaşık 28 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün Ayvacık ilçesine yaklaşık 25 kilometre mesafede olduğu belirlendi.
SON DAKİKA HABERİ: Ege Denizi'nde 4,3 büyüklüğünde deprem
Anadolu AjansıTürkiye
SON DAKİKA HABERİ: Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 4,3 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Son dakika haberi! Ege Denizi'nde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.