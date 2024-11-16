SON DAKİKA HABERİ: Elektrik faturalarında yeni dönem: Yıllık 5 bin kilovatsaati aşan tüketimlere düzenleme

Elektrik faturalarında yeni tarife döneminin başlayacağı tarih belli oldu. 1 Ocak 2025'ten itibaren geçerli olacak uygulamayla yıllık tüketimi 5 bin kilovaatsaat olan tüketiciler devlet sübvansiyonundan yararlanamayacak.



Camiler, cemevleri, ibadethaneler, dernekler, AFAD geçici barınma merkezleri şehit aileleri ve muharip/malul gaziler de düzenlemenin dışında tutulacak.



Tarımsal faaliyetler grubunda son kaynak limiti değiştirilmedi. Tarımsal faaliyetteki herhangi bir tüketici bu düzenlemeden etkilenmeyecek.

ABONELERİN YÜZDE 3'Ü ETKİLENECEK



Mesken abonelerinin sayısı 40 milyon civarında. Tüketimi yüksek olan yaklaşık 1.2 milyon mesken abonesi var.

Bu durumda tüm mesken abonelerinin sedece yüzde 3'ü bu düzenlemeden etkilenecek.



Sanayi tüketicileri ve Kamu ve Özel Hizmetler Sektörü ile Diğer (Kamu/Özel/Diğer) abone grubunda bulunan tüketiciler için limit yıllık 15.000 kWh olarak belirlendi.



Bu limite göre Sanayi abone grubunda yaklaşık 20.000; Kamu/Özel/Diğer grubunda yaklaşık 565.000 yeni tüketicinin limit üstünde kalacağı öngörülüyor.

BAKAN BAYRAKTAR AÇIKLAMIŞTI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, yüksek elektrik tüketen mesken aboneleri için sübvansiyonlu fiyatların kaldırılacağını ve bu abonelerin şubat ayından itibaren elektriği gerçek maliyet üzerinden ödeyeceğini açıklamıştı.



Aylık 417 kilovatsaatin (1.050 TL) üzerindeki tüketim için faturalar gerçek maliyetleri yansıtılacak. Düzenlemeden 1,2 milyon mesken abonesi etkilenecek. Düzenlemeyle sınırı aşan abonelerin faturalarının iki katına çıkabileceği belirtiliyor.