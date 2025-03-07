SON DAKİKA HABERİ: Emekliye bayram ikramiyesinin Meclis'e geleceği tarih belli oldu

Emekli ikramiyelerinde artış olacak mı, ne kadar artış olacak?



Merak edilen bu konuyla ilgili bayram öncesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla AK Parti kurmaylarının bir çalışma yaptığı öğrenildi.



Bu çalışmalar kapsamında dün Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, AK Parti Genel Başkanı Vekili Mustafa Elitaş, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın da katıldığı bir toplantı yapıldı.



Toplantıda ikramiyenin ne kadar olması gerektiği konusu ele alındı. Toplantıda Hazine ve Maliye Bakanlığı bürokratlarının bir etki analizi ortaya koyması istendi.

Etki analizi sonucu AK Parti kurmayları rakamın 4 bin TL olabileceğini ifade etti.



3 bin TL'lik ikramiyede bin TL artış olacak. 16 milyon 618 emekliye 4 bin TL verilirse bu yüzde 33'lük bir ikramiye artışı anlamına gelecek. Toplamda 34.5 milyar TL emeklilere ödenmiş olmacak. 99 milyar TL'lik önceki ödemeyle birlikte hak sahiplerine 133.5 milyar TL ödenmiş olacak. 4 bin TL'lik rakamın henüz netleşmediği gelen bilgiler arasında.



Haftasonu yapılacak yeni toplantıda teklifin netleşmesi ve bir torba kanuna eklenerek yasalaşması bekleniyor.

Emekli ikramiyesi mevcut koşullarda 3 bin TL iki bayram için 6 bin TL olarak ödeniyor. Bütçede bu ödeme için 99 milyar TL ayrılmış durumda.





