SON DAKİKA HABERİ: Eren-5 Operasyonu: 'Kırmızı' ve 'turuncu' kategoride iki terörist etkisiz hale getirildi

SON DAKİKA HABERİ: Mardin'de etkisiz hale getirilen 6 teröristten birinin "kırmızı" kategoride aranan PKK'nın sözde Mardin sorumlusu Hasan Mahmudi olduğu belirlendi.

30.03.2021 - 22:12 | Son Güncelleme : 30.03.2021 - 22:47

SON DAKİKA HABERİ: Eren-5 Operasyonu: 'Kırmızı' ve 'turuncu' kategoride iki terörist etkisiz hale getirildi

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Son dakika haberi!  İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından, Mardin'de Eren-5 Operasyonu kapsamında etkisiz hale getirilen 6 teröristten 2'sinin "kırmızı" ve "turuncu" listelerde yer aldığını açıklamıştı.

Soylu, Twitter'daki paylaşımında, trafikte yayalara öncelik verilmesi için yapılan kampanyaya atıfta bulunarak, "30 Mart'ta, kırmızı çizgiyi çekiyoruz dedik ve yaya geçitlerinde kırmızı çizgiyi çektik. Jandarmamız bizi yalnız bırakmadı. Mardin'de, 'Kırmızı Liste'ye bir çizgi çekti. Yanına bir de 'Turuncu' ekledi. Kahramanlarımızı kutluyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...

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