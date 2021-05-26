SON DAKİKA HABERİ: Erzincan'da 4,2 büyüklüğünde deprem

SON DAKİKA HABERİ: AFAD, Erzincan'ın Otlukbeli ilçesinde saat 00.37'de 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

26.05.2021 - 00:49 | Son Güncelleme : 26.05.2021 - 02:00

SON DAKİKA HABERİ: Erzincan'da 4,2 büyüklüğünde deprem

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Son dakika haberi! Erzincan'ın Otlukbeli ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 00.37'de Otlukbeli ilçesinde 4,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 7,34 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

"BİR OLUMSUZLUK BULUNMUYOR"

Erzincan Valisi Mehmet Makas, AA muhabirine, Otlukbeli ilçesindeki depremin ardından jandarmanın yanı sıra İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) görevlilerince bölgede araştırma yapıldığını söyledi.

Bu araştırmaların sürdüğünü anlatan Makas, "Otlukbeli ilçemizde meydana gelen depremde, ilk belirlemelere göre herhangi bir can ve mal kaybı yok. Şu ana kadar intikal eden olumsuz bir durum yok. AFAD ekiplerini bölgeye gönderdik, gerekli kontroller devam ediyor" ifadesini kullandı.

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