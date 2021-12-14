SON DAKİKA HABERİ: Esenyurt'ta yangın faciası: 4 çocuk yaşamını yitirdi

SON DAKİKA HABERİ: İstanbul Esenyurt'ta bir binanın bodrum katında çıkan yangında 4 çocuk hayatını kaybetti.

Haberler - İHA - DHA 14.12.2021 - 04:47 | Son Güncelleme : 14.12.2021 - 04:52

SON DAKİKA HABERİ: Esenyurt'ta yangın faciası: 4 çocuk yaşamını yitirdi

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Son dakika haberi! Esenyurt, Üçevler Mahallesi'nde 3 katlı bir binanın bodrum katında çıkan yangında 4 çocuk yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre, 887. Sokak'ta bulunan 3 katlı bir binanın bodrum katından dumanlar çıktığını gören vatandaşlar durumu hemen itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Bu sırada yangın çıkan dairede yaşayan bir kadın kendisini güçlükle dışarıya atarken bir çocuğunu da vatandaşlar kurtardı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri bodrum kattaki yangına müdahale etti. 

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken yapılan kontrolde yaşları 1,3,7 ve 9 arasında değişen 4 çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekiplerinin olay yerinde incelemesi sürüyor.

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