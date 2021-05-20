SON DAKİKA HABERİ: Eski CHP Maltepe İlçe Başkan Yardımcısı'na cinsel saldırıdan hapis cezası

SON DAKİKA HABERİ: Maltepe'de bir kafede Z.Y.'ye (23) cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla yargılanan CHP Maltepe eski ilçe yöneticisi U.K. (41) "Nitelikli cinsel saldırı" ve "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

20.05.2021 - 10:51

SON DAKİKA HABERİ: Eski CHP Maltepe İlçe Başkan Yardımcısı'na cinsel saldırıdan hapis cezası

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