SON DAKİKA HABERİ: Eski CHP Maltepe İlçe Başkan Yardımcısı'na cinsel saldırıdan hapis cezası
SON DAKİKA HABERİ: Maltepe'de bir kafede Z.Y.'ye (23) cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla yargılanan CHP Maltepe eski ilçe yöneticisi U.K. (41) "Nitelikli cinsel saldırı" ve "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
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