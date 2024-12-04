Fransa'da hükümet düştü

Fransa'da 2025 bütçe görüşmeleri sırasında aşırı sağ ile arasında anlaşmazlık oluşan, Ulusal Meclis'te yapılan oylamada ise güvenoyu alamayan Başbakan Michel Barnier hükümeti düştü.



Fransa Merkez Sağ Azınlık Hükümeti, 574'e karşı 331 oyla güven oyu alamadı.



Ülkede 5 Eylül'de Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından göreve getirilen Barnier hükümetinin aşırı sağla işbirliği içinde olduğu tartışılıyordu. Üç aydır ülkeyi yöneten hükümet, sınır güvenliği ve göçle mücadele konularındaki açıklamalarıyla aşırı sağın fikirlerini benimsemekle eleştiriliyordu.

Parlamentoda salt çoğunluğu elde edemeyen hükümet, mecliste RN vekillerinin işbirliğine ihtiyaç duyuyordu.