SON DAKİKA HABERİ: Gaziantep'te fabrika yangını

Son dakika haberi! Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...

5. Organize Sanayi Bölgesi'nde yer alan ve sağlık ürünleri üreten bir fabrikanın hijyen malzemesi ve çocuk bezi bulunan depo bölümünde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.



İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etmeye başladı.