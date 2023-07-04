SON DAKİKA HABERİ: Gaziantep'te fabrika yangını

Gaziantep'te sağlık ürünleri üreten bir fabrikada çıkan yangına müdahale ediliyor. 10 işçi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

SON DAKİKA HABERİ: Gaziantep'te fabrika yangını
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5. Organize Sanayi Bölgesi'nde yer alan ve sağlık ürünleri üreten bir fabrikanın hijyen malzemesi ve çocuk bezi bulunan depo bölümünde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etmeye başladı.

SON DAKİKA HABERİ: Gaziantep'te fabrika yangını - 1

Yangın sırasında tahliye edilen ve dumandan etkilenen işçilerden 10'u, hastaneye kaldırıldı.

İtfaiye görevlileri, yangının üretim bölümüne sıçramaması için çalışmalarına devam ediyor.

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