Gazze'de bir haftadır devam eden insani ara sona erdi

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İsrai̇l ve Hamas tarafından ateşkesin devamı için resmi bir açıklama gelmedi. Gazze Şeridi'nde bir haftadır devam eden "insani ara" saat 08.00 itibariyle sona erdi.



İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına yeniden başladığını duyurdu.



"Hamas'a yönelik savaş yeniden başladı." denilen açıklamada, "Hamas ateşkesi ihlal etti. İsrail topraklarına ateş açıldı." ifadeleri kullanıldı.



Mısırlı yetkililer sabah saatlerinde, İsrail ile Hamas arasındaki geçici ateşkesin 8. günde de devam edeceğini duyurmuştu.



İSRAİL SAVAŞ UÇAKLARI GAZZE'Yİ BOMBALAMAYA BAŞLADI

İsrail savaş uçakları, Gazze'nin çeşitli noktalarına yeniden hava saldırıları düzenlemeye başladı.



Ayrıca İsrail güçleri ile Filistinli gruplar arasında Gazze'nin kuzey bölgeleri ve orta kesimlerinde çatışmalar yeniden başladı.

