Gazze'de bir haftadır devam eden insani ara sona erdi

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İsrai̇l ve Hamas tarafından ateşkesin devamı için resmi bir açıklama gelmedi. Gazze Şeridi'nde bir haftadır devam eden "insani ara" saat 08.00 itibariyle sona erdi.
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına yeniden başladığını duyurdu.
"Hamas'a yönelik savaş yeniden başladı." denilen açıklamada, "Hamas ateşkesi ihlal etti. İsrail topraklarına ateş açıldı." ifadeleri kullanıldı.
Mısırlı yetkililer sabah saatlerinde, İsrail ile Hamas arasındaki geçici ateşkesin 8. günde de devam edeceğini duyurmuştu.
İSRAİL SAVAŞ UÇAKLARI GAZZE'Yİ BOMBALAMAYA BAŞLADI
İsrail savaş uçakları, Gazze'nin çeşitli noktalarına yeniden hava saldırıları düzenlemeye başladı.
Ayrıca İsrail güçleri ile Filistinli gruplar arasında Gazze'nin kuzey bölgeleri ve orta kesimlerinde çatışmalar yeniden başladı.
Gazze'deki İçişleri Bakanlığı da, İsrail'e ait askeri araçların Gazze'nin kuzeyine ateş açtığını belirtti.
Gazze Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Refah'a düzenlediği saldırılarda 5 kişinin öldüğünü duyurdu.
7. GÜNDE HAMAS 8 REHİNEYİ BIRAKTI
İsrail ve Hamas arasındaki rehine takasının yedince gününde Hamas 8 rehineyi daha serbest bıraktı. Çarşamba günü serbest bırakılan 2 Rusla birlikte dün Kızıl Haç'a teslim edilen rehine sayısı anlaşma gereği 10'a tamamlanmış oldu. İsrail de 30 Filistinliyi cezaevinden bıraktığını duyurdu.
HAMAS İLE İSRAİL ARASINDAKİ ESİR TAKASI MUTABAKATI
İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün "insani ara" verilmesine ilişkin uzlaşma, 24 Kasım Cuma günü saat 07.00'de (TSİ 08.00) uygulamaya girdi.
İsrail ile Hamas arasında varılan esir takası mutabakatı çerçevesinde şu ana kadar Gazze Şeridi'nden 81 İsrailli esir, İsrail hapishanelerinden de 240 Filistinli esir serbest bırakıldı.
Hamas, taraflar arasındaki müzakerelerde 7 kadın ve çocuk esir ile İsrail ordusunun bombardımanında öldürülen 3 İsrailli esirin naaşlarının teslim edilmesi karşılığında "insani ara"nın bir gün daha uzatılması şeklindeki teklifin İsrail tarafından reddedildiğini duyurmuştu.
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