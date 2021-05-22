SON DAKİKA HABERİ: Gri kategorideki terörist etkisiz hale getirildi

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Mardin'deki operasyon kapsamında gri kategorideki terörist etkisiz hale getirildi.



İçişleri Bakanlığı "Mardin İl Jandama Komutanlığı'nca; yapılan operasyon sonucunda silahları ile birlikte etkisiz hale getirilen 7 BTÖ mensubundan birinin sözde Mardin Eyaleti Bogok alanında sorumlu seviyede faaliyet yürüten ve terörden arananlar listesinde 500 bin TL’ye kadar ödülle “Gri” kategoride aranan Rızgar Koçer kod adlı Serhat Ericek isimli terörist olduğu tespit edildi" açıklaması yaptı.