SON DAKİKA HABERİ: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak NTV'de

Son dakika haberi! Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, NTV canlı yayınında Seda Öğretir yönetiminde Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu ile Hürriyet Gazetesi yazarı Abdülkadir Selvi'nin sorularını yanıtlıyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıklamalarından satır başları;

Tarihi ve çok önemli bir dönemde bu yayın gerçekleşiyor. Türkiye'nin enerjideki bağımsızlığını başlattık. Bunun meyvelerinden en önemlisini cuma günü aldık.Türkiye'nin tamamında bu müjde büyük hava yarattı.

Türkiye'nin cari açık değil, cari fazlası vereceği, döviz konuşacağımız bir dönemi konuşacağımızı söyledim. Türkiye önümüzdeki yıllarda bir bakmışız ki cari fazla veriyor. Şu anki rezerv ihtimaliyle çok büyük bir rezerv. Yıllık 15-20 milyarlık tedarik demek. Bu sadece bu haliyle kalsa bile ciddi %30 luk ihtiyacı kazanmak dışında, Türkiye'nin önemli pazarlıklar kazanacağı bir süreç.

Bulunan kuyunun yanında iki katman daha var. Yüzde 30'luk bir pazarlık avantajı sağlayacağız.

(Doğalgaz ne zaman çıkarılacak) TPAO bugünkü kapasitesiytle bu gazı oradan çıkararak onu işleyecek sermayaye sahiptir. Doğalgazın çıkışı olarak en hızlı sürede 2023 olarak belirttik. TPAO en hızlı şekilde çıkaracak yapıya sahip. 2023 hedefi gerçekçi bir süredir. Akdeniz'e göre daha yumuşak bir zemin çıktı. Çok düşük maliyetle çıkarılacak. Türkiye TPAO bu sahayı kendi işletip kendi çıkaracak.



Kendi altyapımızla, kendi mühendislerimizle bunu sisteme katacağız. Konuşulan rakamların altında çıkaracağız doğalgazı.

(Karadeniz'de rezerv ne kadar) Dünyadaki en son teknolojiye sahip bir TPAO var sahada. Bu daha başlangıç. Altında potansiyeli olan 2 katman daha var. 5-6 bin kilometrelik bir alanda yeni bakılacak alanlar var. Karadeniz'de başka alanlar var, Akdeniz'deki aramalarımız var. Türkiye yeni bir süreci başlattı. Türkiye maddi ve manevi olarak bir duvarı yıktı.



Türkiye'yi enerji üreticiler ligine çıkaran bir keşiftir. Zihinsel bir devrim yaptık. Bu keşif Türkiye'yi dünya üreticisi haline getirecek.

(Farklı ülkelerle işbirliği) Keşif doğalgazı dışarıdan daha ucuz almamızı sağlayacak. Bizlerin yıllardır işbirliği yaptığı ülkeler, Rusya, İrandır. Bu yeni dönem Türkiye açısından, bu ülkelerde yeni işbirliklerinin doğurabileceği bir süreci başlatıyor. Belki üretici ülke olarak farklı işbirlikleri yapacağız. Rusya ile en zor dönemimizde bile bizi yarı yolda bırakmadı. Teknik dönemde zorda kaldığımız da bile tedarikte zorlamadı. Bu açıdan ben yine ülkemizin, paydaşlarımızın menfaatine yeni bir sürecin doğacağını söyleyebilirim.

Doğalgazı çok düşük maliyetle çıkaracağız. Bu indirim olarak halkımıza da yansıyacak.

(Doğalgazın Türkiye'ye katkısı) Türkiye'nin döviz fazlası vereceği bir dönem başlıyor. Enerji kısmında meyvelerini almaya başladık. Kur saldırılarına karşı da Türkiye'yi güçlendirecek.Karadeniz'deki keşif Merkez Bankası'na yeni bir döviz rezervi eklemiştir

Bir büyük sürpriz önümüzdeki yıllarda madencilik alanında da gelecek. Bu biraz daha uzun soluklu, tohumlarını ektik, ondan da çınarlar çıkacak.

(Keşif faturalara yansıyacak) Kesinlikle doğalgaz keşfi faturalara yansıyacak. Aynı zamanda sanayicimizin kullandığı elektrik faturalarına da yansıyacak. 2023'ten önce yansıması için çalışıyoruz. Belki 2023'ten önce de müjdelerle gelebiliriz.

Çıkaracağımız bu doğalgazı elektrik üretiminde de kullanılarak, daha ucuz elektrik sağlayabileceğiz.

Doğalgaz ve elektrik faturalarına indirim olarak yansıyacak. Bunu 2023'e yetiştirmek için var gücümüzle çalışıyoruz.

Önümüzdeki yıllarda bir sürpriz de madencilik alanında gelecek. Bir değil daha fazla müjde bekliyoruz. Mühendislik aramaları tamamlandı.

(Doğu Akdeniz gerginliği)Türkiye egemenlik haklarından taviz veremez, bu 83 milyonun zenginliği, hakkı.



("Saldırılar bana enerji veriyor") Benim kadar saldırıya uğrayan bir bakan arkadaşımız yoktur. Bana nasıl etkisi var biliyor musunuz. Çok büyük enerji veriyor. Çok doğru şeyler yapıyor ki birileri rahatsız oluyor.

Bu ülkenin en ama en bahtsız olduğu nokta muhalefet. Eğitimli kesim üzerinden öyle bir beyin yıkama var ki gerçekleri görememe. 83 milyonun bu haberden mutlu olmasına üzülen böyle bir muhalefet var mı? Türkiye'deki 3 muhalefet partisinin konuşmalarını yazan aynı akıl. Muhalefet açısından çok tramvatik bir durum var. Muhalefet için bazen üzülüyorum.

Demokrat Parti'nin Başkan adayı Joe Biden'in sözlerinin muhatabı biz değil, muhalefet.

Türkiye eski modellerden milli modele geçiyor. Bunu yapalım bunu yapmayalım kolaycılığa kaçmayacağız.

Zamanında tehdit edilmiş bir bakanım ben. Korktum mu? Hayır. Neticelerini topluyoruz artık. Birkaç yıl içerisinde daha rahat göreceğiz.

Keşifler TPAO ve BOTAŞ'ın halka arzının önünü açacak.