SON DAKİKA HABERİ: Hazine'de bakan yardımcıları değişti

SON DAKİKA HABERİ: Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda bakan yardımcıları Şakir Ercan Gül ve Mehmet Hamdi Yıldırım görevden alındı. Bakan yardımcılıklarına Mahmut Gürcan ve Yunus Elitaş atandı.

Haberler - NTV Haber 16.12.2021 - 01:29 | Son Güncelleme : 16.12.2021 - 01:59

SON DAKİKA HABERİ: Hazine'de bakan yardımcıları değişti

İlişkili Haberler

ntv.com.tr'yi Google News'te takip edin

ntv.com.tr'yi Google News'te takip edin

Son dakika haberi!Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kuruluna ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yer aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcıları Şakir Ercan Gül ve Mehmet Hamdi Yıldırım, görevden alınarak yerlerine Mahmut Gürcan ile Yunus Elitaş atandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Finansmanı Genel Müdürü Abdullah Bayazıt ile Ekonomik Programlar ve Araştırmalar Genel Müdürü Ahmet Yalçın Yalçınkaya da görevlerinden alındı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu İkinci Başkanlığına Yakup Asarkaya, Kurul üyeliklerine de Mustafa Balcı ile Olcay Turan getirildi.

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...