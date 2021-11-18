SON DAKİKA HABERİ: Hazine'den döviz bürosu kararı

SON DAKİKA HABERİ: Döviz bürolarından yapılan döviz alım satım işlemlerinde kimlik tespitini zorunlu hale getiren düzenleme değiştirildi.

Haberler 18.11.2021 - 00:30 | Son Güncelleme : 18.11.2021 - 00:34

SON DAKİKA HABERİ: Hazine'den döviz bürosu kararı

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Son dakika haberi! Döviz bürolarında alt ve üst limit olmadan doviz alım satımına yönelik tüm işlemlerde kimlik tespiti şartı esnetildi.

Kimlik tespiti, 100 dolar ve üstündeki döviz alım satımları için şart olacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yeni tebliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Döviz bürolarından yapılan tüm döviz işlemlerine kimlik tespiti şartı 12 Ekim'de getirilmişti.

Döviz büroları düzenlemeye karşı kepenk kapatma eylemi yapmıştı.

Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...

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