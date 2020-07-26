SON DAKİKA HABERİ: Heybeliada açıklarında tekne battı: 27 kişi kurtarıldı

SON DAKİKA HABERİ: Heybeliada açıklarında batan teknedeki 27 kişi, Sahil Güvenlik ve Deniz Polisi arama-kurtarma ekiplerince kurtarıldı.

Anadolu Ajansı 26.07.2020 - 03:48

SON DAKİKA HABERİ: Heybeliada açıklarında tekne battı: 27 kişi kurtarıldı

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Son dakika haberi!  Adalar Kaymakamlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Heybeliada açıklarında saat 00.50 sıralarında "DenizTaksi25" isimli tekne, henüz tespit edilemeyen bir nedenle alabora oldu.

Teknede bulunan mürettebat ve yolculardan oluşan toplam 27 kişi, Sahil Güvenlik ve Deniz Polisi arama-kurtarma ekiplerince kurtarıldı.

Kurtarılan kişilerden 11'inin hastaneye sevk edildiği, hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

Konuya ilişkin çalışma başlatıldı.

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