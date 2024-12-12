SON DAKİKA HABERİ: MİT Başkanı Kalın Şam'da

Suriye'de 61 yıllık rejim 12 günde devrildi. Türkiye'den Şam'a bugün kritik bir ziyaret gerçekleşti.



Suriye Milli Ordusu (SMO) 27 Kasım 2024’te Halep​'in batısına yönelik askeri harekat başlattı, 8 Aralık 2024'te Baas rejimin 12 gün süren çatışmaların ardından devrildi. Beşşar Esad ülkeden kaçarak Rusya'ya sığındı. Suriye’de yeni bir döneme girildi.



MİT Başkanı İbrahim Kalın, başkent Şam'ın sembolü ve kalbi olarak anılan 1310 yıllık Emevi Camii'nde namaz kıldı.



Cami çıkışında büyük bir kalabalık tarafından karşılandı.



Kalın, geçiş döneminde geçici hükümet ile temaslarda bulunacak. Geçiş hükümetinin başbakanı Muhammed El Beşir ve Suriyeli muhalif lider Golani ile görüşecek.