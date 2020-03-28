SON DAKİKA HABERİ: İçişleri Bakanı Soylu: Sürekli bir taşınma söz konusu, bu hastalığı yayar

Son dakika haberi! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu şehir giriş çıkışlarında alınan önlemlerle ilgili açıklamalarda bulundu.



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Şehir giriş çıkışlarında önlem aldık. Sürekli bir taşınma söz konusu, bu hastalığı yayar" dedi.

TOPLU TAŞIMADA YÜZDE 90 AZALMA VAR



"Sevdiklerimiz için sosyal mesafemizi koruyalım. Sosyal mesafe ve kişisel izolasyonu sağlamalıyız" diyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sehirlerde toplu taşımalarda yüzde 90 oranında azalma olduğunu belirtti.

Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...