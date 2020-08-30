SON DAKİKA HABERİ: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Giresun'daki selde can kaybı sayımız 10 oldu

SON DAKİKA HABERİ: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Giresun'da meydana gelen sel felaketine ilişkin  "Şu anda can kaybı sayımız 10 oldu, Allah rahmet eylesin. 5 kişinin arama kurtarma çalışması devam ediyor. Bulana kadar devam edeceğiz" açıklamasını yaptı.

30.08.2020 - 12:00 | Son Güncelleme : 30.08.2020 - 12:26

SON DAKİKA HABERİ: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Giresun'daki selde can kaybı sayımız 10 oldu

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Son dakika haberi! Bakan Soylu, arama kurtarma çalışmalarının sürdürüldüğü Tirebolu ilçesindeki Harşit Çayı kenarında gazetecilere yaptığı açıklamada, resmi ve sivil herkesin büyük gayret göstererek çalışmalara devam ettiğini söyledi.

Ekiplerin bir an bile boş durmadıklarını belirten Soylu, "Ellerindeki bütün teknolojik imkanlar yani helikopterler, sahil güvenlik deniz aramaları, buradaki arama kurtarma ekiplerimiz, hepsi büyük bir gayretin içerisindeler." diye konuştu.

Bakan Soylu, "Şu anda can kaybı sayımız 10 oldu, Allah rahmet eylesin. Şu anda 5 kişinin arama kurtarma çalışması devam ediyor, bulana kadar da devam inşallah" ifadelerini kullandı.

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