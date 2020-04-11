SON DAKİKA HABERİ: İçişleri Bakanlığı'ndan ekmek dağıtımıyla ilgili açıklama
SON DAKİKA HABERİ: İçişleri Bakanlığı'ndan ekmek dağıtımıyla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada, "Başta fırınların kendi araç ve personeli olmak üzere, Vefa Sosyal Destek Grubu vasıtasıyla vatandaşlara ekmek ulaştırılacaktır." denildi.
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