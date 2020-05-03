SON DAKİKA HABERİ: İçişleri: Sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 27 bin 828 kişiye adli ya da idari işlem yapıldı

Son dakika haberi! İçişleri Bakanlığı, 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta uygulanan 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasına vatandaşların yüksek oranda uyum sağlandığını, kısıtlamayı ihlal eden 27 bin 828 kişiye adli ya da idari işlem uygulandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada ayrıca 47 ildeki toplam 133 yerlelim biriminde karantina tedbirlerinin uygulandığı, 54 ildeki 247 yerleşim yerinde karantina kararının kaldırıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Tedbirler sonuç vermeye başlamıştır ancak bu sonuçlar asla rehavete neden olmamalıdır. Salgın tehlikesi henüz geçmiş değildir. Vatandaşlarımızdan ricamız sosyal mesafe ve izolasyonu sağlamaları, belirtilen alanlarda maske takma zorunluluğuna uymaya devam etmeleridir" ifadeleri yer aldı.

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