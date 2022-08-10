SON DAKİKA HABERİ: İçişleri'nden Kılıçdaroğlu'na çağrı

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçmen bilgileriyle ilgili iddiası üzerine İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama yapıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şunlar denildi:

"Kılıçdaroğlu’nun YSK’da olmayan ancak kendilerinde bulunduğunu iddia ettiği bilgileri nasıl temin ettiğini açıklaması gerekmektedir. Aksi takdirde, kişisel verilerin mevzuata aykırı temin edilmesinden ötürü Bakanlığımızca suç duyurusunda bulunulacaktır."

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu verdiği röportajda “Bizim elimizdeki seçmen bilgileri Yüksek Seçim Kurumu’nun elinde de yok” şeklinde konuşmuştu.