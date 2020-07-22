SON DAKİKA HABERİ:  İkna yoluyla 4 terörist daha güvenlik güçlerine teslim oldu

SON DAKİKA HABERİ: İçişleri, ''Bölücü terör örgütünde çözülme hız kazandı, ikna yoluyla 4 terörist daha güvenlik güçlerine teslim oldu'' açıklamasında bulundu.

22.07.2020 - 19:19

SON DAKİKA HABERİ:  İkna yoluyla 4 terörist daha güvenlik güçlerine teslim oldu

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İçişleri Bakanlığı, Şırnak Jandarma Komutanlığı'nca yürütülen ikna çalışmaları sonucunda, 4 teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İçişleri Bakanlığı, emniyet ve jandarma unsurlarının bölücü terör örgütü mensuplarının teslim olmasına yönelik yürüttüğü ikna çalışmaları aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda, Şırnak İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen ikna çalışmaları sonucunda, 4 terörist daha Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim oldu. Böylelikle, bugün ikna yoluyla teslim olan terörist sayısı 6'ya, 2020 Ocak ayından itibaren ikna yoluyla teslim olan terörist sayısı 116'ya yükseldi" denildi. 

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