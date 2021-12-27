SON DAKİKA HABERİ: İllere göre haftalık vaka haritası açıklandı (11-17 Aralık)

SON DAKİKA HABERİ: Sağlık Bakanı Koca, 11-17 Aralık tarihleri arasında illere göre Covid-19 vaka sayılarını açıkladı. Buna göre, vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 244,15, Ankara'da 144,10, İzmir'de 67,97 oldu. Vaka yoğunluğu en çok artan iller ise Rize, Isparta, Artvin olarak sıralandı.

Haberler - ntv.com.tr 27.12.2021 - 11:22 | Son Güncelleme : 27.12.2021 - 11:23

SON DAKİKA HABERİ: İllere göre haftalık vaka haritası açıklandı (11-17 Aralık)

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından, il bazında her 100 bin nüfusa karşılık gelen Covid-19 vaka sayılarının yer aldığı haritayı paylaştı.

Buna göre, her 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayısı 11-17 Aralık'ta, İstanbul'da 244,15, Ankara'da 144,10, İzmir'de 67,97 oldu.

EN ÇOK VAKA ARTIŞI OLAN İLLER

Bakan Koca, vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 9 ilin Rize, Isparta, Artvin, Eskişehir, Trabzon, Kastamonu, Nevşehir, Ordu, Erzincan olduğunu bildirdi.

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