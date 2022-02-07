İllere göre haftalık vaka haritası açıklandı (22-28 Ocak 2022 Türkiye insidans haritası)

SON DAKİKA HABERİ: Haftalık insidans haritasına göre her 100 bin kişide vaka sayısı İstanbul'da 889, Ankara'da 1003, İzmir'de 961 oldu.

Haberler - ntv.com.tr 07.02.2022 - 11:13 | Son Güncelleme : 07.02.2022 - 13:54

İllere göre haftalık vaka haritası açıklandı (22-28 Ocak 2022 Türkiye insidans haritası)

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Sağlık Bakanlığının 22-28 Ocak verilerine göre, her 100 bin kişideki Kovid-19 vaka sayısı İstanbul'da 889,58, Ankara'da 1003,30, İzmir'de 961,57 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından, il bazında her 100 bin nüfusa karşılık gelen Kovid-19 vaka sayılarının yer aldığı haritayı paylaştı.

Buna göre, her 100 bin kişideki vaka sayısı İstanbul'da 889,58, Ankara'da 1003,30, İzmir'de 961,57 oldu.

Kovid-19 vaka sayısı, 15-21 Ocak'ta İstanbul'da 1245,73, Ankara'da 725,62, İzmir'de 729,81 olarak açıklanmıştı.

Bakan Koca, vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilin Elazığ, Uşak, Iğdır, Tokat, Kırklareli, Rize, Kırıkkale, Isparta, Bayburt ve Manisa olduğunu bildirdi.

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