SON DAKİKA HABERİ: İllere göre haftalık vaka haritası açıklandı (24-30 Temmuz)

SON DAKİKA HABERİ: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre haftalık vaka yoğunluğu haritası açıkladı. İlk sırada yer alan Siirt, vaka oranıyla dikkat çeken illerden oldu. Covid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 168,82, Ankara'da 165,20, İzmir'de 43,30 oldu.

05.08.2021 - 14:04

SON DAKİKA HABERİ: İllere göre haftalık vaka haritası açıklandı (24-30 Temmuz)

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Son dakika haberi!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre 24-30 Temmuz'da her 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayılarını açıkladı.

İllere göre haftalık Covid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 168,82, Ankara'da 165,20, İzmir'de 43,30 oldu.

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