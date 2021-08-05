SON DAKİKA HABERİ: İllere göre haftalık vaka haritası açıklandı (24-30 Temmuz)

05.08.2021 - 14:04
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre 24-30 Temmuz'da her 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayılarını açıkladı.
İllere göre haftalık Covid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 168,82, Ankara'da 165,20, İzmir'de 43,30 oldu.
İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini ekte görebilirsiniz. Aşı olma oranı yüksek olan illerimiz vaka artışlarından çok daha az etkileniyor. Aşınızı zaman kaybetmeden olun. pic.twitter.com/mAuwbXYnK9— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 5, 2021