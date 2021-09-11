SON DAKİKA HABERİ: İllere göre haftalık vaka haritası açıklandı (28 Ağustos-3 Eylül)

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Covid vaka yoğunluğunun en yüksek olduğu il geçen hafta da Rize oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 28 Ağustos-3 Eylül tarihlerini kapsayan illere göre haftalık vaka sayısı haritasını paylaştı.

Vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 il; Kayseri, Elazığ, Karaman, Bolu, Malatya, Kırşehir, Yozgat, Kırıkkale, Tunceli, Bartın oldu.

Bakan Koca, twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bu illerden birindeyseniz şimdi daha da dikkatli olmalısınız. Nihai çözüm aşı! Kurallar çok gerekli" sözleriyle vatandaşları uyardı

Vaka yoğunluğunun en düşük olduğu il 39 ile Aydın, en yüksek olduğu il 653 ile Rize oldu.



100 bin kişide haftalık vaka sayısı İstanbul'da 156, Ankara'da 242, İzmir'de 45 oldu.