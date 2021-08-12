SON DAKİKA HABERİ: İllere göre haftalık vaka haritası açıklandı (31 Temmuz-6 Ağustos)

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre 31 Temmuz-6 Ağustos haftasında her 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayılarını açıkladı.



Haritada aşılama oranı düşük seyreden illerdeki vaka yoğunluğu dikkat çekti.



İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 182,21, Ankara'da 184,58, İzmir'de 65,85 oldu.

24-30 Temmuz haftasında her 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayı 1139,64 olurken, bu hafta 974,40 olarak kayda geçti. Vaka artış sayısında bir azalma olsa da Siirt yine çok çok vakanın görüldüğü il oldu.

Son bir haftada Kovid-19 vaka sayısının en çok arttığı iller, Rize, Batman, Diyarbakır, Artvin ve Bingöl olarak sıralandı.

