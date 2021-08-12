SON DAKİKA HABERİ: İllere göre haftalık vaka haritası açıklandı (31 Temmuz-6 Ağustos)

ntv.com.tr 12.08.2021 - 17:02
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre 31 Temmuz-6 Ağustos haftasında her 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayılarını açıkladı.
Haritada aşılama oranı düşük seyreden illerdeki vaka yoğunluğu dikkat çekti.
İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 182,21, Ankara'da 184,58, İzmir'de 65,85 oldu.
24-30 Temmuz haftasında her 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayı 1139,64 olurken, bu hafta 974,40 olarak kayda geçti. Vaka artış sayısında bir azalma olsa da Siirt yine çok çok vakanın görüldüğü il oldu.
Son bir haftada Kovid-19 vaka sayısının en çok arttığı iller, Rize, Batman, Diyarbakır, Artvin ve Bingöl olarak sıralandı.
İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini ekte görebilirsiniz. En az iki doz aşı olanların sayısı arttıkça vaka sayıları da düşecek. pic.twitter.com/5XV1qaIUYn— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 12, 2021