SON DAKİKA HABERİ: İllere göre haftalık vaka haritası yayınlandı (19-25 Haziran 2021)

SON DAKİKA HABERİ: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından İllere göre haftalık vaka yoğunluğu haritasını paylaştı. İllere göre haftalık Covid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 54,30; Ankara'da 83,64; İzmir'de 27,40 oldu.

ntv.com.tr 28.06.2021 - 18:57

SON DAKİKA HABERİ: İllere göre haftalık vaka haritası yayınlandı (19-25 Haziran 2021)

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, insidans haritasını Twitter hesabından paylaştı. 

Bakan Koca, açıklamasında, "Vaka sayılarının düşüş hızı azalsa da bu durum normalleşmeye engel değil. Aşı, endişesiz günlere dönüşün olmazsa olmazıdır. Aşımızı yaptıralım" dedi.

İllere göre haftalık Covid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 54,30, Ankara'da 83,64, İzmir'de 27,40 oldu. 

Haftalık verilere göre her 100 bin kişide en az Covid-19 vakası Osmaniye, Adıyaman, Hatay, Adana ve Edirne'de görüldü.

Haftalık verilere göre Ağrı, Eskişehir, Kütahya, Bitlis ve Rize 100 bin kişide en çok Covid-19 vakası görülen iller oldu.

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