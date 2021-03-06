SON DAKİKA HABERİ: İllere göre haftalık vaka sayıları açıklandı

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Kontrollü normalleşme sürecinde haftalık vaka sayılarını içeren yeni harita Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından paylaşıldı.

Haftalık verilere göre Samsun her 100 bin kişiye 348,36 Covid-19 vakası ile ülke genelinde en yüksek vaka sayısına sahip il oldu. Samsun'u Sinop, Giresun, Ordu ve Trabzon izledi.

Bir önceki haftanın en çok vaka sayısına sahip olan Ordu'da ise vaka sayısı 301,76'dan 280,727'ye düştü.

100 bin kişiye düşen haftalık vaka sayılarında İstanbul, İzmir ve Ankara'da artış yaşandı.

İstanbul'da vaka sayısı 89,90'dan 111,57'ye; Ankara'da 39,84'ten 54,83'e; İzmir'de ise 53,42'den 66,47'ye yükseldi.

En az vaka sayısına sahip il ise 5,35 ile Hakkari oldu. Hakkari'yi Şırnak, Batman, Mardin ve Siirt izledi.



"DAHA DİKKATLİ HAREKET ETMELİYİZ"

Bakan Koca paylaşımında, "Bu hafta ne kadar tedbirli olursak şehirlerimizin rengi ona uygun olarak şekillenecek. Mevcut avantajlarımızı kaybetmemek için daha dikkatli ve temkinli hareket etmeliyiz" ifadelerine de yer verdi.

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