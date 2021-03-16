SON DAKİKA HABERİ: İllere göre haftalık vaka sayıları açıklandı (6-12 Mart)

SON DAKİKA HABERİ: İl bazında 7 günlük Covid-19 vaka sayıları açıklandı. 6-12 Mart tarihleri arasında vaka sayısı her 100 bin kişide Ankara'da 68,53, İzmir'de 78,57, İstanbul'da 178,25 oldu. Vaka yoğunluğunun en fazla olduğu il Samsun, en az olduğu il ise Siirt.

16.03.2021 - 00:38 | Son Güncelleme : 16.03.2021 - 00:53

SON DAKİKA HABERİ: İllere göre haftalık vaka sayıları açıklandı (6-12 Mart)

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Son dakika haberi! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre 7 günlük her 100 bin kişide görülen yeni tip corona virüs (Covid-19) vaka sayılarını açıkladı.

6-12 Mart tarihleri arasında her 100 bin kişide İstanbul'da 178,25, Ankara'da 68,53, İzmir'de 78,57 vaka tespit edildi.

Haftalık verilere göre 100 binde en fazla Covid-19 vakası, Samsun, Sinop, Giresun, Balıkesir ve Kilis'te görüldü.

100 binde en az Covid-19 vakası görülen iller ise Siirt, Şırnak, Hakkari, Şanlıurfa ve Batman olarak sıralandı.

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