SON DAKİKA HABERİ: İllere göre haftalık vaka sayıları açıklandı (6-12 Mart)

Son dakika haberi! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre 7 günlük her 100 bin kişide görülen yeni tip corona virüs (Covid-19) vaka sayılarını açıkladı.

6-12 Mart tarihleri arasında her 100 bin kişide İstanbul'da 178,25, Ankara'da 68,53, İzmir'de 78,57 vaka tespit edildi.



Haftalık verilere göre 100 binde en fazla Covid-19 vakası, Samsun, Sinop, Giresun, Balıkesir ve Kilis'te görüldü.

100 binde en az Covid-19 vakası görülen iller ise Siirt, Şırnak, Hakkari, Şanlıurfa ve Batman olarak sıralandı.