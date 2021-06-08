SON DAKİKA HABERİ: İllere göre haftalık vaka yoğunluğu haritası açıklandı (29 Mayıs- 4 Haziran)

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre 29 Mayıs- 4 Haziran haftasında her 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayılarını açıkladı.

Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, il bazında 100 bin nüfusa karşılık gelen Covid-19 vaka sayılarına yer vererek vaka sayısındaki düşüş hızının azaldığını ancak düşme eğiliminin devam ettiğini belirtti.

Koca'nın paylaştığı Türkiye haritası üzerinden yayımlanan verilere göre, haftalık Covid-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 63,93, Ankara'da 99,50, İzmir'de 41,23 oldu.

Haftalık verilere göre Bolu, Kars, Gümüşhane, Kütahya ve Ankara 100 bin kişide en çok, Hatay, Osmaniye, Adana, Edirne ve Mersin ise en az Covid-19 vakası görülen iller oldu.



İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini ekte görebilirsiniz. Vaka sayılarının düşüş hızı azalsa da düşme eğilimi devam ediyor. Bu güce güvenin. pic.twitter.com/Tdew0cuZqS — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 8, 2021

Öte yandan son bir haftada vaka sayısı en çok azalan iller de paylaşıldı.